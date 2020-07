Manifesti contro Mattarella a Bagnoli e in città: "Titino come Pertini"

"Mattarella come Pertini: titini oggi titini ieri": questi i manifesti affissi oggi da ignoti a Bagnoli del Rosandra e anche in città (in via Gambini, nella foto). La pesante provocazione non reca alcuna firma ma è presumibile la matrice di estrema destra dietro al messaggio, che arriva a pochi giorni dalla visita del capo dello Stato a Trieste in occasione della riconsegna del Narodni Dom alla comunità slovena, occasione in cui sarà presente anche l'omologo sloveno, il presidente Borut Pahor. I presidenti si recheranno in visita alla Foiba di Basovizza e poi al cippo in memoria degli antifascisti sloveni del Tigr, scelta, quest'ultima, che ha creato non poche contestazioni e malumori in una parte della destra triestina, culminati ieri in una manifestazione davanti alla scuola interpreti di via Filzi (ex Narodni Dom).

