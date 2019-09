Manifesti fascisti sulla porta del Consolato croato

Nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 settembre, all’ingresso del Consolato croato di Trieste, sono stati affissi dei volantini riportanti citazioni del Vate sulla necessità di rivendicare l’italianità di Fiume. I manifesti sono stati rinvenuti anche in Strada di Fiume. L'azione, come riportato da laVoce.hr, è stata rivendicata in un comunicato stampa dal " Veneto fronte skinheads” di Vicenza.

Trieste non è stata l'unica città presa di mira. I volantini sono apparsi, infatti, anche a Verona, Padova, Mantova, Reggio Emilia, Brescia, Piacenza, Modena, Vicenza, Genova e Bolzano.

Provocazioni anche oltre confine

Un gruppo chiamato "Gli idraulici" si è fotografato questa mattina davanti all'ex Palazzo del Governatorato, ora sede del Museo storico di Rijeka con una grande bandiera del Regno d’Italia.

La Questura croata ha confermato l’episodio, precisando di aver fermato davanti al Palazzo del Governo due giovani italiani, 19 e 20 anni, che avevano con sé una bandiera di dimensioni più piccole. I due sono stati sanzionati per "disturbo alla quiete pubblica". Nel primo pomeriggio sono stati rintracciati altri due italiani, uno di 19 e uno di 55 anni.

