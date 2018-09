Il manifesto di Barcolana 50 della Abramovic si potrà comprare

Il manifesto della cinquantesima edizione della Barcolana firmato da Marina Abramovic si potrà acquistare al prezzo di 20 euro. È questa la notizia rimbalzata ieri pomeriggio dagli addetti ai lavori e che pone fine alla coda della polemica scoppiata dopo la querelle SVBG-Comune. Il vicesindaco Paolo Polidori a nome della Giunta aveva espresso la sua contrarietà nei confronti del manifesto commissionato dalla storica società velica triestina all'artista di fama internazionale Marina Abramovic.

La ricomparsa del manifesto

Torna a fare la sua comparsa quindi il "we're all in the same boat" tanto discusso. Il manifesto non verrà utilizzato ufficialmente come immagine dell'attesissima cinquantesima edizione, ma resterà in vendita a disposizione dei privati cittadini che intenderanno acquistarlo. Da domani parte la vendita online mentre al Villaggio Barcolana l'acquisto sarà possibile da sabato 6 ottobre. Le polemiche quindi sembrano essere superate, come ribadito anche dal presidente della Barcolana Mitja Gialuz dal palco di Pordenone Legge dove ieri ha presentato il libro "Un mare di racconti", la raccolta di anedotti, storie, vicende e narrazioni d'autore, sulle cinquanta edizioni della regata velica più affollata al mondo.