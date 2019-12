Resta con la mano incastrata in un macchinario: operaio in ospedale

Incidente sul lavoro in Località Prosecco stazione dove intorno alle 17 di oggi, 9 dicembre, un operaio di un'azienda per la ristorazione, K.A. originario del Bangladesh, è rimasto con la mano incastrata in un macchinario per la triturazione dei rifiuti.

Scattato l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco e ilpersonale sanitario del 118. Liberato è stato stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Sul posto la Polizia di Sistiana e l'ispettorato del lavoro.