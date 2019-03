Manuel Bortuzzo e Bebe Vio: "Non è mai finita se non lo decidi tu"

"Il dono piu' bello della vita: il sorriso. Non è mai finita se non lo decidi tu". Così commenta il padre di Manuel Bortuzzo postando su Facebook questa foto, realizzata nella Fondazione Santa Lucia, che ritrae Manuel insieme alla campionessa di scherma paralimpico Bebe Vio. Appena un mese fa il giovane atleta, nato a Trieste, era stato colpito da un proiettile durante una sparatoria a Roma, perdendo così l'uso delle gambe.

Visite d'eccezione

Dopo aver incontrato Lele dei Negramaro, Manuel era stato visitato anche dal gruppo trap "Dark Polo Gang", e infine ricevuto dal premier Giuseppe Conte. Adesso, anche la popolarissima atleta ha deciso di condividere un momento con lui.

La forza di Manuel

A solo 32 giorni dall'intervento, Manuel era già in piscina per iniziare la riabilitazione, come dimostrato dal questo video. Un percorso riabilitativo affrontato con una forza di volontà e di spirito fuori dal comune. La determinazione che sta mostrando a tutto il paese sta diventando un esempio per molti, motivo per cui anche la più alta carica dello stato ha deciso di incontrarlo. Sempre con il sorriso, parlando della tragedia appena successa, Manuel aveva dichiarato: "Se mi ritrovassi davanti chi mi ha sparato, probabilmente mi metterei a ridere, non ha senso quello che hanno fatto”.