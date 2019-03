Il "miracolo" di Manuel Bortuzzo, in vasca a un mese dall'operazione

"Un'emozione bellissima" ha affermato in un video postato su Instagram. Il giovane triestino di nascita il 3 febbraio scorso era rimasto gravemente ferito da alcuni colpi di pistola esplosi a Roma. In seguito al grave episodio Manuel è rimasto paralizzato a causa della lesione al midollo spinale. Ora è tornato in acqua per iniziare la sua riabilitazione