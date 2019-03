Al via lavori da 150mila euro per la manutenzione delle fontane

Lavori da 150mila euro per la manutenzione straordinaria delle fontane di Trieste, in parte a causa di atti vandalici. Alcuni di questi sono stati perpetrati durante il periodo di Carnevale. Gli interventi sono stati organizati dal Comune e progettati da AcegasApsAmga e iniziaeranno tra 15 giorni per la complessiva durata di un anno. I cantieri partiranno quindi in primavera per poi riprendere nella stagione autunnale.

Atti di vandalismo

"Il comune è proprietario di circa 31 fontane monumentali, elementi di grande decoro e pregio storico, e di circa 297 fontanelle - ha dichiarato in conferenza stampa l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi -. La necessità degli interventi straordinari è data un po’ dal naturale scorrere del tempo ma anche da alcuni atti vandalici, ad esempio le scritte con lo spray sulla fontana dei quattro continenti sotto Carnevale. Quella Fontana, come si è stato segnalato, viene spesso usata impropriamente dai bambini, che giocano al suo interno a volte anche con la compiacenza dei genitori". Si provvederà anche al ripristino dell’Angelo che nel 2015 era stato deturpato da un atto di vandalismo.

L'appello dell'assessore

L'assessore Lodi ha inoltre lanciato un appello alla cittadinanza "a trattare questo patrimonio con rispetto. Anche la piscina della pineta di Barcola viene spesso usata come pista da skate o come piscina, sono comportamenti da evitare".

Altre fontane

Lavori di impermeabilizzazione e manutenzione sono previsti anche nella fontana di Nettuno in piazza della Borsa, quella dei Tritoni in piazza Vittorio Veneto e la fontana di Montuzza. Saranno eseguiti il restauro degli elementi lapidei, il ripristino delle fessure, pulizia e verniciatura del fondo vasca. Interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto idrico, invece, in altre 7 fontane: piazza Carlo Alberto, Barcola Pineta e Bivio, Scala dei Giganti e via San Michele, Borgo San Sergio e Piazza Vittorio Veneto.

Le fontanelle

"Per quanto riguarda le 297 fontanelle - ha spiegato l'ingegner Andrea Rubin di AcegasApsAmga -, si interverrà anche in zone semiperiferiche, partendo da Barcola in modo da non creare disagi per la prossima stagione estiva. Sono lavori che si collocano in un piano di manutenzione più ampio per un costo di 200mila euro, che si aggiungono ai citati 150mila".

