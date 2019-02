Il Comune spende 131 mila euro per i giardini

La manutenzione ordinaria dei parchi cittadini per il biennio 2019-2020 è stata affidata alla ditta Zanini di Martignacco. Con comunicazione del 23 gennaio diventa operativa la gestione “friulana” dei parchi urbani.

La nota dell'Albo Pretorio

Il Comune di Trieste aveva fatto partire una “Richiesta di Offerta rivolta ad almeno cinque imprese individuate tra quelle presenti sul mercato elettronico MePa di CONSIP”. Ad aggiudicarsi l’appalto avrebbe dovuto essere la ditta che “avesse offerto il maggior ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara fissato dall'Amministrazione in Euro 153.987,70 (I.V.A. ed oneri sicurezza esclusi)”. Lo scorso novembre il Comune aveva aggiudicato “provvisoriamente l’appalto all’impresa Zanini Antonio che ha presentato un'offerta economica pari ad Euro 100.874,77 (di cui Euro 2.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)” così nella nota.

La spesa totale

La ditta friulana, come da comunicazione del Comune, lavorerà nella manutenzione ordinaria dei parchi per 724 giorni. “La spesa in questione – sempre dal Comune - è indifferibile in quanto indispensabile per assicurare la conservazione del patrimonio e garantire la sicurezza dei cittadini”. La spesa totale prevista è di 131.785, 69 e verrà ripartita in due tranches rispettivamente di 68.418,81 e 57.784,16 euro.

Cosa indica il sito del Comune come verde pubblico

Anche se l’ultimo aggiornamento risale al 2013, nel sito del Comune di Trieste i parchi urbani indicati sono il parco Farneto, il parco di Villa Giulia e la Napoleonica. I giardini storici sono il giardino Pubblico Tommasini, villa Revoltella, villa Sartorio, villa Engelmann e villa Cosulich; il giardino Skabar di Barcola, il giardino di piazza della Libertà, giardino storico di via Catullo e il parco della Rimembranza e colle di San Giusto. Ancora, il giardino di piazza Hortis, passeggio Sant'Andrea, piazza Carlo Alberto, il giardino Basevi e il parco di villa Bazzoni.