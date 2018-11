Il suggestivo "raduno" dei marangoni dal ciuffo a Barcola (VIDEO)

Sono decine e decine i marangoni dal ciuffo che in questi giorni stanno popolando il golfo di Trieste e la riviera di Barcola. Sono colonie composte principalmente da adulti e da giovani nati nelle colonie istriane e che iniziano la "dispersione" territoriale. Se ne vanno infatti dai territori dei "genitori" e vanno in cerca di altri territori da esplorare. Qualche giorno fa sono stati avvistati anche all'interno della Riserva di Miramare. Non ci sono segnalazioni di marangoni dal ciuffo nidificanti nel golfo di Trieste, anche se alcuni punti, come le falesie di Duino potrebbero essere un habitat funzionale alla riproduzione.