Maratonina del Carso: il percorso

Avviso della Polizia Locale:

Piccolo avviso per domani, domenica 24 marzo. Se doveste essere in zona Lipizza-Basovizza-Trebiciano, potreste intercettare la MARATONINA DEL CARSO dalle 11.15 alle 12.30.

La corsa partirà da Lipizza per terminare ad Orlek passando per: S.P. 10 del Timavo (dal valico di Basovizza fino all'incrocio con la S.P. 1)

S.P. 1 del Carso (da Basovizza a Trebiciano - altezza de bivio per il valico agrario di Orlek -)