Chiuso il Molo T a Muggia: ordigni bellici ritrovati in mare

Brutte notizie per i bagnanti che già in questi giorni volevano godersi il sole e il mare a Muggia: é stato infatti chiuso il Molo T a seguito della scoperta di alcuni ordigni bellici vicini al pilone centrale.

Da subito il Comune di Muggia ha vietato l'accesso all'area in attesa della bonifica, recintando il sito e segnalando il divieto di accesso e balneazione per motivi di sicurezza.

I Carabinieri si sono ora presi in carico il caso.