Mare pulito a Lignano e Grado: nuove Bandiere Blu per le due spiagge

Anche nel 2018 le spiagge di Lignano Sabbiadoro (Udine) e Grado (Gorizia) si aggiudicano la "Bandiera Blu" della Foundation for Environmental Education (Fee). I due comuni sono gli unici in Fvg ad aver ottenuto il riconoscimento, assegnato oggi a Roma a 368 spiagge in 175 comuni italiani.

Come riferito dall'Ansa, Grado - con la spiaggia principale, Costa azzurra, Pineta - e Lignano - con il Lido - hanno superato l'esame, che oltre alla qualità delle acque di balneazione, valuta anche l'efficienza della depurazione delle acque reflue; la presenza di vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, aree verdi; i servizi e l'accessibilità alle spiagge. Dieci invece gli approdi da Bandiera Blu 2018: Porto turistico Marina Uno, Marina Punta Verde, Marina Punta Faro, Darsena Porto Vecchio (Lignano Sabbiadoro), Marina Punta Gabbiani, Darsena Aprilia Marittima, Marina Capo Nord (Aprilia Marittima), Marina Sant'Andrea (san Giorgio di Nogaro), Marina Hannibal (Monfalcone), Porto San Vito (Grado), Lega Navale italiana (Trieste)