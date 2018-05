Festival Show: Maria Grazia Cucinotta madrina d'eccezione

«Fino all’ultimo non si molla: il primo settembre, in piazza Unità per il Festival Show, avremo anche lei, Maria Grazia Cucinotta come madrina d’eccezione!» Lo annuncia Pierpaolo Roberti su Facebook in uno dei suoi ultimi giorni da vicesindaco.

L'attrice sarà ospite alla tappa della finalissima del grande evento che fa capo a Radio Birikina e Radio Bella & Monella.

Per la prima volta Trieste si è aggiudicata il grande evento che per quattro anni si è tenuto nell'Arena di Verona.