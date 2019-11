Trieste dice addio a "Pinky" de Banfield, una vita spesa ad aiutare gli anziani

Maria Luisa de Banfield detta Pinky, fondatrice dell'omonima associazione nata nel 1988 per sostenere e ascoltare le persone anziane non autosufficienti, non c'è più. A darne notizia ai suoi sostenitori è stata oggi pomeriggio la stessa storica associazione. "Per trent'anni è stata la mente ed il cuore dell'associazione, infondendoci la sua grande energia. E' un giorno davvero triste per tutti, ma lei ci ha donato un sogno, facciamo in modo che continui".

L'associazione

La storica fondazione creata in memoria del padre era stata messa in piedi da Maria Luisa e Raffaello de Banfield. Avevano voluto trasformare la loro esperienza di cura accanto al padre ultranovantenne in un impegno quotidiano aperto alla città di Trieste e, soprattutto, completamente gratuito. Nei primi 20 anni di attività, l'associazione si è presa cura di più di 10 mila persone, con uno staff che oggi comprende 15 operatori professionali e 70 volontari con formazione specifica.