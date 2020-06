Forte odore di marijuana, ne aveva quasi un chilo: arrestato 28enne per spaccio

Arrestato dopo diversi appostamenti da parte dei Carabinieri, che dopo la perquisizione sono riusciti a trovare una grande quantità di sostanza stupefacente destinata allo spaccio sulla piazza triestina. Nel pomeriggio di venerdì 29 maggio, D.M., 28enne triestino, è stato sottoposto a un controllo da parte dei Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di via Hermet, nel corso del quale gli stessi hanno avvertito che gli indumenti del giovane, conosciuto per i suoi trascorsi delinquenziali, emanavano un forte odore di cannabis.

L'arresto

Siccome i militari in borghese, appostati da tempo nei pressi dell’abitazione, sapevano che D.M. svolgeva una redditizia attività di spaccio, hanno ritenuto che fosse giunto il momento di procedere alla perquisizione domiciliare dell’abitazione del giovane. I sospetti sono stati confermati dal ritrovamento di oltre 900 grammi di marijuana celata in un borsone. Un quantitativo ingente che ha comunque fatto presupporre che parte dello stupefacente fosse già stato spacciato, dato anche il rinvenimento di un bilancino di precisione e di circa 1300 euro in contanti ritenuti provento dell’attività delittuosa. D.M. è stato così arrestato e, al termine delle formalità di rito, condotto al Coroneo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dovendo rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.