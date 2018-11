Marijuana, hashish e vandalismo nei parchi: controlli a tappeto della Polizia locale

Nel mirino della Polizia locale, il degrado dei giardini e l'uso di sostanze stupefacenti nelle aree verdi attrezzate per i bambini. I controlli sono iniziati dopo diverse segnalazioni dei cittadini, in particolare, come rivela una nota, "le lamentele insistevano su atti vandalici su manufatti e giochi ma anche sul sospetto che ci fossero dei giri di droga tra gruppi di ragazzi stanziali.

Nell'ultimo mese il Distretto A di via Locchi. grazie alla presenza costante nei giardini della zona di San Giacomo, San Giusto e Ponziana, oltre a inoltrare le numerose segnalazioni ai vari servizi competenti del Comune di Trieste per il ripristino degli arredi urbani deteriorati, per l'asporto dei rifiuti e lo sfalcio delle aiuole, è riuscito a incidere anche sullo spaccio e consumo di sostante stupefacenti cosiddette 'leggere' ".

"Ventotto sono state le persone identificate - informa la Polizia Locale - e alcuni di essi sono stati trovati in possesso di diversi quantitativi di hashish, marijuana; tutte le droghe sono state sequestrate e gli spacciatori denunciati all'Autorità Giudiziaria. Allo stesso tempo la Prefettura ha ricevuto una nota informativa sui giovani consumatori, per i provvedimenti di legge".