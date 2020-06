Addio a Marino Sossi, storica voce della sinistra triestina

E' stato tra gli ultimi politici della storica sinistra triestina. Marino Sossi se n'è andato oggi 3 giugno all'età di 74 anni. Sindacalista della Cgil e da sempre attivo nella rappresentanza dei lavoratori, Sossi era stato consigliere comunale eletto con Sinista Ecologia e Libertà. Alle ultime elezioni amministrative per la poltrona da sindaco - lui che le poltrone non le aveva mai amate - era stato candidato della lista Sinistra per Trieste. Nell'ultimo periodo era rimasto distante dalla politica fatta e costruita nei palazzi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.