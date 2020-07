Il Club Lions donano 30.000 mascherine al personale sanitario del Fvg e del Veneto

Sono 30.000 le mascherine protettive donate dai Club Lions del Distretto 108 Ta2 al sistema socio-sanitario del Friuli Venezia Giulia e del Veneto orientale, di cui 20.000 chirurgiche e 10.000 Fpp2, per un valore complessivo di 53.000,00 euro. “Siamo vicini a tutti gli operatori sanitari, sia dell’ospedale sia del territorio, che si sono prodigati e impegnati con tutte le loro forze nell’affrontare e superare l'emergenza sanitaria e che ancora si stanno adoperando in questo momento di difficile ripartenza. I Club Lions si sono mobilitati su tutto il territorio nazionale realizzando interventi per circa 6 milioni di euro.” Ad affermarlo è Giorgio Sardot, Governatore del Distretto 108 TA2 del Lions Clubs International, ricevuto ieri a Trieste dal presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del capoluogo giuliano Dino Trento. “Una donazione importante – sottolinea Dino Trento – poiché giunta nel momento del massimo bisogno e che siamo lieti di portare a conoscenza dei cittadini quale esempio di buona pratica e proficua collaborazione tra la società civile e il mondo medico-scientifico. Solo rimanendo uniti e reciprocamente solidali – conclude Dino Trento - possiamo preservare la speranza di sconfiggere il virus".

