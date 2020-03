Coronavirus: anche a Trieste arrivano le mascherine, saranno distribuite da lunedì

Inizierà ufficialmente lunedì mattina la distribuzione gratuita di mascherine in tutte le abitazioni di Trieste. Lo annuncia il vicesindaco Paolo Polidori, specificando che i volontari della Protezione Civile distribuiranno i dispositivi nelle cassette della posta, iniziando da viale Miramare.

Polidori precisa che "esse non sono un presidio sanitario né un dispositivo di protezione individuale, ma possono contribuire a limitare la diffusione del contagio da Covid-19 se vengono utilizzate asciutte e se sono rispettate tassativamente le indicazioni fornite dalle Autorità per il contenimento dell’emergenza epidemiologica (la distanza interpersonale di almeno un metro, ad esempio)". Di seguito le informazioni diffuse dal vicesindaco sui suoi canali social.

Priorità

Il Comitato Operativo Comunale della Protezione Civile (COC) e ASUGI hanno concordato sul fatto che le mascherine saranno date in via prioritaria

1. ai lavoratori a contatto con il pubblico delle aziende operative sul territorio;

2. tutte le abitazioni del Comune di Trieste.

Il territorio è stato suddiviso in aree (circoscrizioni di censimento) e saranno scelte, in via prioritaria, quelle a più alta densità abitativa (cioè con maggiore incidenza di contagio in rapporto alla popolazione) e con elevata presenza di persone con più di 75 anni d'età.

20mila mascherine al giorno in FVG

L'operazione è coordinata dalla Protezione Civile regionale di Palmanova che dovrebbe ricevere ogni giorno circa 20mila mascherine da redistribuire proporzionalmente a tutta la Regione: i volontari della Protezione Civile comunale effettueranno perciò le consegne a partire dai prossimi giorni, sulla base delle forniture ricevute dalla Centrale operativa regionale di Palmanova.

Le caratteristiche delle mascherine

Le mascherine filtranti, in confezioni da 2, hanno le seguenti caratteristiche:

• copertura naso-mento, aderenza al volto con elastici;

• tessuto non tossico

Inoltre:

• sono indicate per trattenere goccioline (droplets) che possono essere veicolo di virus e batteri infettanti;

• sono lavabili anche a temperature superiori i 60°C per oltre 20 cicli finché da una verifica visiva non si notano deterioramenti del tessuto;

• devono essere lavate prima di usarle, anche la prima volta, con soluzioni idro-alcoliche (almeno al 70% di alcol) e/o a base di ipoclorito di sodio allo 0.5% (candeggina) mantenendole a bagno per almeno 10 minuti allo scopo di eliminare le contaminazioni che si depositano sulla superficie;

• l'asciugatura deve essere fatta in ambiente privo di contaminazione di droplets e/o ambiente aerato. Anche la stiratura è indicata per asciugarle;

• l’utilizzo da parte dei bambini deve avvenire sotto la stretta sorveglianza di un adulto.

Le mascherine filtranti prodotte ai sensi dell’art. 16 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 prive del marchio CE ed in deroga alle norme vigenti sull’immissione in commercio.

Le mascherine sono distribuite gratuitamente dalla Protezione Civile: è vietata la loro commercializzazione o utilizzo per scopi diversi dal contenimento dell’emergenza sanitaria.