Coronavirus, al via la distribuzione delle mascherine

I volontari della Protezione civile, dei pompieri e gli alpini hanno dato il via oggi alla distribuzione gratuita di mascherine ai cittadini. Ogni nucleo familiare avrà a disposizione due mascherine lavabili fino a 20 volte e quindi riutilizzabili per 40 giorni. Questi dispositivi, prodotti da aziende regionali e acquistate dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, hanno un grado di filtrazione di 5 micron per contenere le particelle salivali e ridurre in questo modo la diffusione del contagio da Coronavirus. Non proteggono quindi dal virus ma servono per non infettare il prossimo.

"Oggi cominciamo a distribuire i primi 8000 pezzi, ovvero 4000 confezioni - ha dichiarato il vicesindaco Polidori -. La produzione regionale arriva a 20mila dispositivi al giorno e prevediamo un graduale aumento. Le mascherine verranno lasciate nella cassetta della posta dai volontari. Partiremo dai rioni più desamente abitati, dando la priorità ai soggetti più fragili e agli operatori che lavorano con il pubblico".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni TriestePrima Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di TriestePrima ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery