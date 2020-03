Coronavirus, donano mascherine cucite a mano all'Itis: "Grazie per quello che fate"

In seguito alla richiesta d'aiuto per l'impellente bisogno di mascherine, guanti e camici in esaurimento, i volontari di Trieste evangelica hanno deciso di aiutare l'Itis donando mascherine cucite a mano. "Questa mascherina è un dono di apprezzamento per voi che combattete in prima linea prendendovi cura di noi e dei nostri cari in città", si legge nel bigliettino che ha accompagnato le colorate creazioni.

"lnvito chiunque sappia cucire ad aiutare" ha scritto una delle volontarie sul gruppo Te son de Trieste se....Vi bastano filo elastico, stoffe e passione per i lavori manuali. Per tutti coloro che, nel loro tempo libero, volessero cimentarsi nel confezionamento di mascherine, ecco il tutorial.

