Masè, un aiuto concreto e importante per la spesa a domicilio

In questi giorni difficili, nel trambusto generale causato dal COVID-19, sono sempre di più quanti si trovano nella necessità di rimanere chiusi in casa, nel rispetto della salute propria e altrui. Non tutti però possono fare affidamento sulla disponibilità di parenti e amici e soprattutto, non godono dello stesso stato di salute.

Il servizio

Nell'era della connettività e dei servizi online, la iVision di Udine - azienda specializzata in soluzioni digitali – e la Masé – eccellenza regionale nel mondo food di Trieste – hanno unito le forze, organizzato e offerto, a tutti coloro che ne hanno bisogno sul territorio delle città di Udine e Trieste, un servizio di spesa a dimiclio con consegna gratuita.

Come fare

E' possibile acquistare e farsi portare a casa beni di prima necessità, dalla farina alla pasta, dal pane al latte, da sottaceti all'immancabile prosciutto cotto tagliato a mano. L'ordine può essere fatto su sito internet dedicato all'iniziativa www.maseshop.it, dove chiunque può scegliere in modo autonomo i prodotti da acquistare, per poi farseli consegnare a casa dal personale Masé, con particolare attenzione alla garanzia del totale rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Pagamenti

Il pagamento della spesa può essere fatto online (pagando con Paypal) oppure direttamente alla consegna: iVision e Masé hanno voluto mettersi a disposizione facendo in modo che le spese di trasporto e consegna siano gratuite (per spese con un importo superiore ai 25 euro).