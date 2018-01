Masterchef, Trieste resta a bocca asciutta: eliminato anche l'ultimo concorrente triestino

Il triestino Michele Sardo, commissario su navi da crociera, ha dovuto dire addio per la seconda volta alla settima stagione di MasterChef Italia dopo aver avuto la grande possibilità, la prima volta nella storia del talent di cucina, ossia quella del ripescaggio.

Il triestino è stato eliminato dai giudici dopo un estenuante Pressure Test in cui gli aspiranti MasterChef hanno dovuto cucinare in condizioni estreme in Norvegia, dimostrando una grande resistenza fisice e psicologica: Michele, dopo aver sfilettato lo stoccafisso, nel secondo step ha assemblato gli ingredienti «un po’ a caso!» e questo errore gli è costato il grembiule.

«L’esperienza più bella è di certo la trasferta in Norvegia - ha detto ai microfoni di Sky Uno -. L’idea di partecipare al programma era di certo quella di “appendere le navi al chiodo”. Ora vediamo se in questi mesi alcuni progetti andranno in porto, se no per il momento le navi mi vedranno a bordo».

L'intervista completa a questo link.