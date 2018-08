Mattarella a Trieste il 4 novembre

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in visita a Trieste il prossimo 4 novembre. La notizia, inizialmente un'indiscrezione trapelata da diverse fonti, è stata confermata ieri in giornata. La visita riguarda soprattutto la partecipazione della massima carica dello Stato alla conclusione delle commemorazioni (celebrare una guerra è decisamente sbagliato ndr) del centenario della Grande guerra.

La visita "top secret"

Nessun dettaglio emerge dalle operazioni di visita, gestite e organizzate direttamente dallo Stato Maggiore della Difesa. Una cosa è certa: Mattarella si recherà a Trieste e, a patto che i lavori di risistemazione del sacrario di Redipuglia finiscano in tempo, visiterà il monumento ai caduti (che proprio in questi giorni è stato oggetto di una protesta da parte del movimento politico di estrema destra Casa Pound ndr). Se i lavori invece si dilungheranno allora ai centomila caduti sepolti non verrà tributato alcun omaggio.

I padroni di casa

In piazza Unità ad attenderlo ci saranno sicuramente Roberto Dipiazza e Massimiliano Fedriga, durante la cerimonia.