Mattarella a Trieste, la mappa della zona "rossa"

Domenica 4 Novembre si terranno le celebrazioni per il 64esimo anniversario del ritorno di Trieste all'Italia. Alla cerimonia è prevista la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che in mattinata deporrà una corona al sacrario di Redipuglia. In piazza Unità d'Italia l'evento inizierà alle 10 con l'alzabandiera ufficiale mentre il Capo dello Stato è atteso intorno alle 11.45.

La zona "rossa" e le limitazioni al transito

Per la visita di Mattarella sono state predisposte delle misure di sicurezza straordinarie per garantire lo svolgimento dell'evento. Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha emesso un'ordinanza temporanea che riguarda molte vie del centro cittadino. "La piazza - ha affermato il Prefetto Annapaola Porzio - sarà accessibile per i pedoni che si sottoporranno al controllo dei metal detector predisposti nei diversi varchi di accesso".

Dove non parcheggiare

Divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli parcheggiati in via di Mercato Vecchio su ambo i lati, ad esclusione del posto per disabili situato all'intersezione con via Cadorna da oggi fino alle ore 8 di martedì 6 Novembre. Stessa ordinanza per largo Granatieri limitata dalle 8 alle 13 durante le giornate del 29, 30 , 31 Ottobre e 2 e 3 Novembre.

Dalla mezzanotte di venerdì 2 Novembre fino alle 14 di domenica 4 (e comunque fino a cessate esigenze) per tutti i veicoli varranno i divieti di sosta e fermata con rimozione in via dell'Orologio, piazza dello Squero Vecchio, via Pozzo del Mare, largo Pitteri e in via Punta del forno fino all'intersezione con via Cadorna.

Sempre dalla mezzanotte di domenica 4 Novembre fino alle 14 dello stesso giorno non sarà possibile sostare e fermarsi in via dell'Arsenale, via San Carlo, via Muda vecchia, in piazza Piccola, largo Granatieri, via Malcanton e in piazzale Straulino N. Rode. Dalle ore 6 del 4 Novembre limitazioni anche per riva 3 Novembre nel tratto compreso tra piazza Tommaseo e piazza Unità d'Italia, divieto di sosta e fermata anche per riva Caduti per l'italianità di Trieste, riva Mandracchio e riva Nazario Sauro.

Limitazioni al traffico

Tutti i veicoli non potranno transitare in via Cadorna e in via Diaz - tratto compreso tra l'intersezione con via Mercato vecchio e via Felice Venezian e tra via Venezian e via dell'Orologio - dalle 6 alle 14 del 4 Novembre. Stessa sorte anche per riva Nazario Sauro (libero il controviale tra via Venezian e via San Giorgio), riva del Mandracchio, riva Caduti, riva 3 Novembre e via Mercato vecchio, via dell'Orologio, via Punta del forno e via del Teatro romano.

Divieto per i pedoni

Sempre il 4 Novembre dalle 6 fino alle 14 e comunque fino a cessate esigenze, i pedoni non potranno accedere in piazza Unità d'Italia e tutte le arterie vicine se non attraverso i varchi di controllo per assistere alla cerimonia del 64esimo anniversario del ritorno di Trieste all'Italia.