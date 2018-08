Matteo Pizzolini ai mondiali con il suo coktail "Your Choice"

Torna vincitore italiano da "The Alchemist Experience" e si prepara per i mondiali il triestino Matteo Pizzolini, titolare del Caffè Torinese da ormai 4 anni. «Abbiamo ampliato tutta la parte della miscelazione - racconta con soddisfazione - entrando a far parte dei primi cocktail bar di Trieste».

La competizione è organizzata per la sua prima edizione da Copperhead Gin, azienda che produce un gin belga da pochi anni sul mercato, e vede la partecipazioni di 10 nazioni da tutto il mondo.

Matteo è stato selezionato tra i 4 finalisti italiani, i quali sono stati invitati in Belgio per visitare l'azienda e conoscere la proprietà.

Ad avere la meglio nella gara nazionale è stato proprio il titolare dello storico locale triestino con il suo cocktail "Your Choice". «Mi sono ispirato al the e al tea time, - afferma Matteo - creando una vera e propria esperienza per il cliente che può diventare così protagonista nella scelta di come bere il drink».

Grande attesa quindi per la finale mondiale che si svolgerà dal 29 agosto al 2 settembre sulla nave da crociera "The ark" con partenza da Barcellona.