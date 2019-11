Morì in montagna, la famiglia di Matteo Sponza dona fondi al Soccorso Alpino

Lo scorso 23 ottobre il lavoro alacremente condotto dai soccorritori permise di rinvenire, sul Monte Moregallo, il corpo senza vita di Matteo Sponza, 32enne triestino che si era trasferito a Lecco proprio per amore delle montagne che la circondano. Il giovane morì durante una sessione la arrampicata che gli avrebbe permesso di aprire una nuova via sulla parete rocciosa, purtroppo andata storta.

A coordinare le lunghe operazioni di ricerca, con il fondamentale supporto di vigili del fuoco, Guardia di Finanza e carabinieri, furono i tecnici lecchesi del Soccorso Alpino e Speleologico, che in questi giorni hanno ricevuto i fondi raccolti dai genitori e dagli amici di Matteo: durante il suo funerale, infatti, in tanti hanno preso parte alla raccolta organizzata dalla famiglia, come riferito dai colleghi di Lecco Today.

Matteo Sponza: la famiglia organizza una raccolta fondi per il Soccorso Alpino

E' la stessa sezione lecchese del Cnsas a rendere nota la notizia: