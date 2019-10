Ritrovato il corpo senza vita di Matteo Sponza, il giovane triestino disperso da giorni

E' stato ritrovato, nella mattinata di mercoledì 23 ottobre, il corpo di Matteo Sponza, triestino di 32 anni disperso dallo scorso 16 ottobre. A riferirlo è Lecco Today. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico di stanza al centro sportivo "Bione" di Lecco, i Vigili del fuoco e i militari della Guardia di Finanza hanno ritrovato il corpo senza vita di Matteo sul monte Moregallo, dov'era salito per cercare di aprire una nuova via in arrampicata.

Le ricerche erano riprese martedì

Le ricerche, sospese nel corso del fine settimana a causa della forte ondata di maltempo che si è abbattuta sul Lecchese, erano riprese nel corso della mattinata di martedì, supportate da elicotteri e droni. Anche questa mattina un mezzo aereo ha supportato gli uomini intervenuti via terra nelle operazioni, che non hanno dato l'esito sperato. Il corpo di Matteo Sponza, una volta recuperato, è stato trasferito presso la Centrale del Soccorso Alpino.