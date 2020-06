Maturità: oltre 1500 studenti si preparano per l'esame a prova di Covid 19

Sono 1514 gli studenti che sosterranno domani la maturità a Trieste, 9.008 in tutto il Friuli Venezia Giulia. Come riportato da Ansa, da mercoledì torneranno a scuola dopo mesi per sostenere la prova orale, l'unica prevista, come da nuove disposizioni vista l'emergenza Covid 19. Oggi in Friuli Venezia Giulia, come nelle altre regioni, si sono insediate le commissioni d'esame, 246, composte da sei commissari interni e un presidente esterno; 10 le commissioni slovene. Non si sono registrate, fa sapere il Ministero dell'Istruzione, criticità.

I dati per provincia

Per quanto riguarda le altre province, secondo dati ministeriali, i maturandi in provincia di Gorizia, tra studenti delle scuole statali, paritarie ed esterni, sono 959; a Pordenone sono 2.362, e a Udine 4.173. Le commissioni, costituite ciascuna da due classi quinte, sono 26 a Gorizia, 60 a Pordenone, 39 a Trieste, 121 a Udine. In regione il numero delle commissioni in ogni istituto varia da un minimo di 2 a un massimo di 13. Alle sette scuole paritarie impegnate negli esami di maturità (4 a Udine e 3 a Pordenone) è attribuita una commissione ciascuna. I colloqui dei candidati interni dovrebbero proseguire presumibilmente fino al 10 luglio. Da quella data si svolgeranno le ammissioni dei candidati esterni e successivamente le Commissioni saranno riconvocate.

Il dono di Poste Italiane

Poste Italiane ha donato agli studenti del Fvg oltre 96mila mascherine per affrontare la prova in sicurezza. A Trieste ne sono state donate circa 16 mila, a Pordenone 24 mila, a Udine 44mila e a Gorizia 12mila.