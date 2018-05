Mauro Giacca lascia Trieste per un prestigioso incarico al King's College di Londra

Mauro Giacca, direttore generale dell' International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology Trieste, ha annunciato al Tgr Rai Fvg che lascerà il Centro di Ingegneria Genetica e di Biotecnologia.Una decisione presa per accettare il prestigioso incarico di professore di scienze cardiovascolari presso la Scuola di Medicina Cardiovascolare del King's College a Londra. Lì, ha dichiarato, potrà dedicarsi alla ricerca aprendo un laboratorio per scoprire nuovi farmaci per l'infarto e lo scompenso cardiaco.