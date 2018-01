Maxi furto di cellulari alla Tim di piazza della Borsa: 500 smartphone rubati "a rate"

Lo scorso mese di dicembre ai Carabinieri di via dell'Istria è giunta una denuncia per il furto di circa 500 telefoni cellulari subito dal negozio Tim di piazza della Borsa: la particolarità del caso stava nel fatto che non si era trattato di un unico colpo messo a segno da una banda, magari di notte, ma di diversi ammanchi nel corso di alcuni mesi; la denuncia sarebbe partita in "ritardo" proprio a causa della modalità "a rate" dei furti che ha reso meno evidenti i disavanzi.

I militari dell'Arma hanno ovviamente sfruttato il sistema di videosorveglianza del negozio e della zona di piazza della Borsa, passando in rassegna tutte le centinaia di clienti che si recano all'interno durante il giorno, fino a individuare i responsabili dei furti: secondo delle indiscrezioni alcuni dipendenti sarebbero già stati sospesi in via precauzionale, ma ci sarebbero dei complici esterni che li avrebbero aiutati a portare la merce all'esterno.

I cellulari, ancora nella loro scatola sigillata, sarebbero stati venduti al mercato "nero" o sul web.