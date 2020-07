Al via il maxi restyling della segnaletica orizzontale in tutta la città

Il Comune di Trieste-Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità informa che nei prossimi giorni avrà luogo una serie di interventi di manutenzione della segnaletica orizzontale stradale (strisce zebrate, linee di stop, di mezzeria, frecce direzionali ecc.) che interesseranno diverse zone della città. I lavori si svolgeranno da lunedì 13 a venerdì 17 luglio, in orario sia diurno che notturno, e riguarderanno il completamento della zona di San Giovanni e la via Farneto (da via Rossetti al Distretto Sanitario); inoltre, il completamento della zona di Roiano e le limitrofe vie di Gretta e di Cologna-Scorcola: via di Scorcola, Virgilio, Artemidoro, Cantù, Cordaroli, Commerciale, Salita di Gretta, via Aquileia, piazzale Osoppo, via dei Carmelitani, nonché, più verso il centro città, le vie Martiri della Libertà, piazza Casali, via Rittmeyer, via Sant'Anastasio, Pauliana, Ruggero Manna, Udine, Fabio Severo, Cologna, Pendice Scoglietto, Cicerone, Palestrina, Coroneo, San Francesco, Battisti, Marconi. Il suddetto programma è indicativo e potrà venir modificato in relazione alle condizioni meteorologiche e del traffico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.