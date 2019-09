Maxi rissa in viale XX Settembre: sul posto Polizia, Carabinieri e GDF

Una violenta rissa in viale XX Settembre, i testimoni parlano di 20 o 30 persone coinvolte. È successo intorno alle 23 di ieri, giovedì 5 settembre, in prossimità della pizzeria "Viale 59", la lite è stata talmente violenta che, nelle colluttazioni, è stato infranto il vetro del portone di uno stabile della laterale via Scussa. Sul posto due pattuglie della Polizia, due dei Carabinieri e una della Guardia di Finanza. Non risultano al momento denunce perché i responsabili si sono dileguati prima dell'arrivo delle Forze dell'ordine. Indagini in corso.