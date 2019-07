Il maxi yacht “Marie” approda a Trieste

Si chiama “Marie” il maxi yacht con bandiera Cayman ormeggiato al Marina San Giusto e gestito, per quanto riguarda l'approdo a Trieste, dalla Trieste Yacht Service - Samer & Co. Shipping. Con una lunghezza fuori tutto di 56,64 metri, una larghezza di 9,50 metri e un pescaggio di 4,27 metri per una stazza lorda di 290 t, lo splendido yacht è arrivato ieri sera alle 23.35 e resterà a Trieste fino al prossimo 5 agosto, per una sosta tecnica prima di imbarcare a Venezia degli ospiti. A bordo il comandante neozelandese Cooper e sette componenti dell’equipaggio.