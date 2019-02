"Colpo" alla farmacia del Maggiore, Riccardi: "Nessuna interruzione del servizio"

Questa notte alcuni ladri si sono introdotti all'interno della farmacia dell'ospedale Maggiore di Trieste, mettendo a segno un colpo che secondo le prime indiscrezioni potrebbe aggirarsi intorno alle decine di migliaia di euro. I malviventi hanno rubato farmaci oncoematologici destinati a pazienti affetti da tumore. Il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi è intervenuto sull'episodio di cronaca. "Stiamo procedendo alle ultime verifiche per capire l'entità del danno di cui avremo stima definitiva solo nel pomeriggio. Di certo possiamo rassicurare i pazienti interessati: non ci sono e non ci saranno interruzioni nella somministrazione dei loro trattamenti".

Il sistema di telecamere

Le indagini sono in corso e nei corridoi del Maggiore è predisposto un servizio di telesorveglianza. Dalle immagini si potrebbe risalire ai protagonisti del furto, sempre che abbiano agito a volto scoperto. "Come anticipato - ha concluso Riccardi - vogliamo rassicurare la cittadinanza sulla normale prosecuzione di tutte le terapie e sul fatto che non ci sia stata alcuna interruzione del servizio".