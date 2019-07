SmartBus: Maxino e Flavio Furian testimonial per un giorno (FOTO)

SmartBus, il nuovo servizio a chiamata di Trieste Trasporti, ha avuto ieri due testimonial d’eccezione: gli ormai onnipresenti Maxino e Flavio Furian, quest’ultimo nei rodati panni di “Uolter”, la boba de Borgo. Il siparietto, che ha visto i due comici triestini nei panni degli autisti, si è tenuto in Area Science Park a Padriciano. “Volete sapere come è andata? - ha chiesto Michele Scozzai di Trieste Trasporti nel postare le foto su Facebook - Giudicate voi, e poi non dite che i nostri conducenti non sono simpatici”.

