Maxioperazione antimafia: sequestri per 10 milioni

Una maxioperazione antimafia sta portando in queste ore all'esecuzione di 50 misure di custodia cautelare per associazione a delinquere di stampo mafioso e vari gravi reati, nonché 11 provvedimenti di obblighi di dimora e sequestri preventivi per 10 milioni di euro. L'operazione "at last", che sarà presentata tra qualche ora alla stampa nazionale, è stata eseguita dal Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Trieste e dalla Squadra Mobile di Venezia, i provvedimenti stanno avendo luogo principalmente in provincia di Venezia, Casal di Principe (CE) e in altre località.

L'operazione

L’operazione, diretta dalla Procura veneziana vede la partecipazione di oltre 300 uomini anche del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) della Guardia di Finanza di Roma, del Servizio Centrale Operativo (S.C.O.) della Polizia di Stato e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Venezia. I dati salienti dell’intervento saranno comunicati in giornata. La notizia è in aggiornamento.