Super Mario Bros and Co.: la Mediateca inaugura la sezione videogiochi

Giovedì 19 settembre alle ore 18.00, in occasione del suo quarto compleanno nella sede di via Roma 19, la Mediateca de La Cappella Underground festeggia inaugurando ufficialmente Play It Again, sezione interamente dedicata ai videogiochi, con un evento speciale che vedrà protagonista il mitico Super Mario Bros per NES. Sarà il primo di una serie di appuntamenti mensili, organizzati in collaborazione al Team Retrogaming 12 Bit, incentrati sulla scoperta dei titoli che hanno fatto la storia del videogioco, pensati per essere vissuti in prima persona negli spazi della Mediateca o seguiti in diretta streaming sul canale Twitch del Trieste Science+Fiction Festival.

Play It Again sarà inoltre uno spazio fruibile gratuitamente da tutti gli utenti della Mediateca grazie al quale sarà possibile testare con mano le console e i giochi più iconici, grazie a quattro postazioni sempre allestite e pronte all’uso.

Play It Again sarà quindi una novità assoluta per quello che è già vissuto come uno degli spazi culturali più frequentati e amati della città. Oltre ad essere il principale archivio cinematografico pubblico della città di Trieste messo a disposizione delle centinaia di utenti che ogni giorno prendono in prestito gratuitamente film di ogni genere, paese ed epoca, la Mediateca de La Cappella Underground ha assunto nel corso degli anni – grazie al contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la collaborazione dell’associazione Casa del Cinema di Trieste - lo status di punto di riferimento culturale a 360 gradi per il mondo dell'educazione e della scuola, per le famiglie e tutti gli appassionati di cinema accogliendo nei propri spazi sempre più utenti che la frequentano con affezione e regolarità. Aula studio, emeroteca, centro di ricerche, visioni e consultazioni cinematografiche, la Mediateca ospita regolarmente presentazioni di libri legati alla settima arte, fumetti, film, incontri con gli autori e lezioni di cinema. Le collaborazioni con enti, istituzioni e associazioni del territorio sono in costante aumento a dimostrazione della centralità che la Mediateca ha assunto all’interno della vita culturale della città.

La Mediateca de La Cappella Underground, condivide e applica il Regolamento di Sistema delle Mediateche del Friuli Venezia Giulia dove, istanza fondamentale, risulta essere la gratuità del servizio e l'assoluta accessibilità da parte di tutti gli utenti a prescindere dalla provenienza, razza, età, sesso, religione.

