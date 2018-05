Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta assenti per un giorno

Mercoledì 9 maggio dalle 08:00 alle 20:00 sarà interrotta l’attività dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta perché impegnati in un Congresso Regionale. In tale orario, l’utenza è invitata a rivolgersi al servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), con sede presso l’Ospedale Maggiore, ingresso di Via della Pietà.

Al servizio di Continuità Assistenziale si accede telefonando al numero verde per i servizi sanitari non urgenti 800 614 302.

Il problema deve essere comunicato all'operatore di centrale che trasmetterà i dati al medico del servizio, il quale richiamerà l'utente in tempi brevi. Il medico di continuità assistenziale, sulla base della valutazione del bisogno espresso, può rispondere tramite consiglio telefonico o visita domiciliare. È responsabilità del medico, anche sulla base di linee guida nazionali e/o regionali, valutare se è necessaria la visita domiciliare.

Si raccomanda di non dimenticare mai di lasciare il proprio recapito telefonico. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito internet di ASUITS www.asuits.sanita.fvg.it