Medicina d'urgenza a Cattinara, Marcolongo a Zalukar: «Non una soppressione ma un miglioramento»

Il direttore dell'AsuiTs Adriano Marcolongo replica alle dichiarazioni di Walter Zalukar, ex direttore del pronto soccorso e ora candidato consigliere alle regionali per Forza Italia: «La Medicina d'urgenza è stata unificata col Pronto soccorso, quindi non c'è stata alcuna chiusura o soppressione, semplicemente una trasformazione amministrativa, tant'è vero che nella progettazione del nuovo ospedale c'è tutta un'area dedicata alla medicina d'urgenza. L'obiettivo è quindi quello di mettere bene in evidenza un percorso assistenziale più integrato nel momento dell'accoglimento e nella fase acuta per poi o ricoverare o dimettere. La medicina d'urgenza viene quindi integrata nel percorso dell'emergenza».

«Gli accorpamenti - sostiene il direttore dell'Azienda sanitaria - non comportano necessariamente perdite ma sono solo processi riorganizzativi, se qualcuno è affezionato al passato lo lasciamo alla sua affezione, ma il sistema sanitario evolve sia a Trieste che in tutto il mondo verso un miglioramento dei percorsi assistenziali. Non cerchiamo quindi solo l'efficienza ma la qualità e il percorso del paziente in modo integrato tra l'équipe del pronto soccorso e quella dell'emergenza - conclude -, che prima non c'era».