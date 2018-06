Mega yacht al Molo Pescheria: Trieste si conferma punto di riferimento (FOTO)

Trieste si conferma punto di riferimento per i mega yacht.

È il risultato di un forte investimento sulle attività di marketing operato dalla Trieste Yacht Service - Gruppo Samer - che mette a disposizione di queste imponenti imbarcazioni anche tutto il necessario supporto logistico.

Non è un caso infatti se tre grandi unità da diporto, destinate ad un turismo di alto livello, hanno risalito l’Adriatico fino al Porto di Trieste e in questi giorni sono ormeggiate presso il Molo Pescheria del “Marina San Giusto”, sulle Rive, praticamente a due passi da piazza Unità.

Vediamole nel dettaglio. Il “Marie”, 55 metri di lunghezza, 10 metri di larghezza, 290 tonnellate di stazza lorda, 17 nodi di velocità massima, è stato costruito nel 2010 dai cantieri olandesi Vitters, può ospitare fino a 8 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio. “Athena” tocca i 90 metri complessivi di lunghezza per una stazza lorda di 1.103 tonnellate, con una velocità massima stimabile in 19 nodi. Costruita nel 2004 dai cantieri olandesi Royal Huisman, ospita 10 persone e 20 membri dell’equipaggio. Entrambe sono due barche a vela. Il “Lucky Me” è opera di un cantiere italiano, il “Baglietto” di La Spezia, e anche il design dello scafo è tricolore. Barca moderna, costruita nel 2016, è lunga 46 metri per 499 tonnellate di stazza lorda, può ospitare 10 persone e 9 membri dell’equipaggio. Il noleggio di una settimana costa intorno ai 230 mila euro.

Trieste - quindi - è uno scalo molto ambito anche per chi solca il mare a bordo di questi panfili a “cinque stelle”, con una consistente ricaduta sull’intera filiera dell’economia del mare cittadina. Si tratta di riscontro importante, arrivato grazie all’accurata attività promozionale svolta delle società del Gruppo Samer, costantemente presenti agli eventi internazionali.