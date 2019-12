Melara, Salvati (PD): "Depositate due raccolte firme per la sicurezza del rione"

Doppia raccolta firme nel rione di Melara: una per il ripristino del vigile di quartiere e per l'annosa questione delle cosiddette “passeggiate” del Comprensorio, l'altra per il mantenimento del Commissariato di Polizia nel quartiere. Le firme (ne sono state raccolte 100 per le passeggiate e 170 per il Commissariato) sono state in questi giorni consegnate dal consigliere circoscrizionale Luca Salvati (PD) presso il Comune.

La mozione

"In passato - dichiara Salvati - si sono svolti degli incontri con i rappresentanti dell’ATER Trieste e della Polizia locale, senza però riuscire a trovare un punto d’incontro che potesse portare a chiarire e risolvere questo buco normativo. Ai sensi dell’Articolo 2 comma 1 del Codice della Strada, classificare le “passeggiate” come strade ad uso pubblico comporterebbe le tipiche tutele di una strada pubblica e conseguentemente consentirebbe alle forze di Polizia locale di intervenire".

È stata quindi presentata una mozione in VI Circoscrizione che, precisa il consigliere, "fu bocciata a causa del voto contrario dei consiglieri del centrodestra e del Movimento 5 Stelle che non parteciparono alla votazione uscendo dall’aula. Tuttavia, non ho voluto gettare la spugna e ho organizzato una raccolta firme per dimostrare che il problema è sentito e che i residenti di Melara vogliono una soluzione. Parallelamente ho portato avanti un’altra raccolta firme relativo al Commissariato di Polizia di Rozzol- Melara. Infatti, nel corso degli anni, il personale è stato ridotto in maniera drastica con una conseguente diminuzione del livello dei servizi forniti al cittadino".

"Amministrazione poco attenta alle periferie"

"Con questa iniziativa - conclude l'esponente Dem - ho voluto sensibilizzare l’Amministrazione comunale, molto poco attenta alle esigenze delle periferie, affinché si attivi con la Questura di Trieste per chiedere la riattivazione dei servizi di polizia nonché un maggior apporto di personale presso il Commissariato. Entrambe le raccolte firme sono state depositate presso il Comune. Ora spero che il Sindaco Dipiazza e la sua Giunta si attivino quanto prima.