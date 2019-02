Musica, arte e drink: in via Madonna del mare apre "Memento"

Inaugura oggi, 16 febbraio, in via Madonna del mare 19, Memento, il nuovo locale triestino dedicato a musica e arte.

"Memento", ovvero "ricordati", un rimando a uno dei più celebri motti coniati da Gabriele D'Annunzio. "Memento audere semper", diceva il poeta, invitandoci ad osare sempre. "Seguendo D'Annunzio ho deciso di osare anche io. Oggi bisogna farlo, soprattutto in questo periodo abbastanza difficile per l'imprenditoria. Ho lavorato per molti anni nel campo della ristorazione e da sempre avevo il sogno di aprire qualcosa di mio. Oggi, a 33 anni, ci sono riuscita. L'ho fatto anche per la mia piccola bimba. Ho osato anche per lei". Ci ha raccontato Kasrim, la giovane titolare di Memento: occhi sognanti e grande forza e determinazione.

Curiosi anche gli interni, dove ogni minimo dettaglio è curato. Il tema, per questa nuova avventura, è il mare. Dalla piccola onda sul pannello di legno all'ingresso a destra, ai pesci in cartapesta sospesi realizzati da Francesca Tonsi.

Memento sarà un posto dedicato all'arte e alla musica: "abbiamo creato un piccolo palco dove si alterneranno dj set e concerti live". Ma non solo, spazio anche al dialogo con la finestra "Dico la mia", un appuntamento in cui, chi lo vorrà, potrà raccontarsi e confrontarsi su diversi temi.

Non mancheranno degustazioni, letture e mostre.

Novità di questa nuova gestione è che il locale verrà aperto anche al mattino per le colazioni, sulle orme della signora Mariuccia che per trent'anni, prima di NeverInn e Nowave, aveva tenuto in vita questo spazio. Chicche anche per quel che riguarda gli alcolici: da provare assolutamente il "muletto", una rivisitazione del classico Moscow mule. Per chi, invece, volesse concedersi qualcosa di più classico, da Memento vi aspetta una vasta scelta di vini e birre alla spina o in bottiglia.

Non vi resta che andare a curiosare: l'appuntamento per stasera è alle 20:00 con Vincent Valensi alla consolle!