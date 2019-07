Mendicanti, ubriachi, "abusivi": 13 denunce e 26 sanzioni in giugno

Continuano gli interventi del Nucleo Interventi Speciali della Polizia Locale per il decoro cittadino, nella verifica del rispetto del Regolamento di Polizia urbana. Oltre a mantenere fisso un presidio preventivo sulle Rive contro gli indicatori di parcheggio e venditori abusivi, gli agenti hanno accertato:

- 11 denunce per ubriachezza di cui 6 con allontanamento: 5 in Giardino Pubblico, 1 in via Maiolica, 1 in piazza Libertà, 1 in Largo Barriera, 1 in Riva Tre Novembre, 1 in piazzale Marinai d'Italia e 1 in Campo Belvedere

- 7 sanzioni per il Regolamento di Polizia Urbana per mendicità di cui 6 con allontanamento. In un caso si è applicato il Daspo, in 3 casi su 7 si è provveduto al sequestro dei proventi. Le località interessate sono le seguenti: Strada di Fiume (ospedale di Cattinara), largo Roiano, via Stock, via San Sebastiano, piazza Unità e via Dante

- 6 sanzioni al Regolamento di Polizia Urbana e allontanamento per la presenza di altrettanti parcheggiatori abusivi. Con relativo sequestro della merce (90 braccialetti, 50 libretti, 15 collane e un decina di accendini): 2 in piazza Giotti, 2 in via Machiavelli, 1 in via Mercato Vecchio e 1 via in Torrebianca

- 4 sanzioni al Regolamento di Polizia Urbana per bivacco: 1 in Giardino Pubblico, 1 in via Gazzoletti, 1 in piazza Libertà e 1 in Campo Belvedere

- 3 sanzioni al Regolamento Arti e Mestieri per esibizione in Largo Barriera in luogo diverso da quello concesso

- una sanzione al Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani per mozzicone a terra in via Filzi

- una sanzione al Regolamento di Polizia Urbana per persona che si esibiva in piazza Cavana senza autorizzazione

- una sanzione al Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani per minzione in piazza Libertà

- una sanzione al Regolamento di Polizia Urbana per turpiloquio in piazza Libertà

- una sanzione alla Legge Regionale 20/12 per la conduzione di un cane senza guinzaglio in piazzale Rosmini

- un provvedimento Daspo notificato

- 2 denunce per colluttazione in Giardino Pubblico.