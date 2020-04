Sempre meno multe, ma calano anche i controlli

Sono state 19 le persone multate ieri a Trieste (martedì 28 aprile) per violazioni delle misure anti covid, su 688 persone controllate. Rispetto al giorno prima, quindi, meno multe ma anche meno controlli (26 sanzioni e 855 persone sottoposte a verifica nella giornata di lunedì 27). Anche la percentuale tra controlli e sanzioni risulta minore e non raggiunge il 3%. Una persona è stata invece denunciata per aver dichiarato il falso alle forze dell'ordine, due le denunce per "altri reati". Su 207 attività commerciali controllate nessuna è stata sanzionata.

I dati in Fvg

Sono state 3291 le persone controllate in Fvg, 66 le persone sanzionate, ossia il 2%. L'unica persona denunciata per false dichiarazioni è stata registrata a Trieste. Una denuncia è scattata per una persona uscita di casa anche se positiva al Covid 19, altre quattro per "altri reati", di cui le due già citate a Trieste. Sono state 1095 le attività commerciali sottoposte a verifica, una delle quali è stata sanzionata.