Meno restrizioni e meno sanzioni, ma è boom di denunce per "altri reati"

Ben 17 le denunce per reati "normali" nella giornata di ieri, ma solo 13 le sanzioni per violazione dei divieti anti contagio su 721 persone controllate: meno del 2%. Sembrerebbe che, dall'allentamento delle restrizioni di lunedì 27 aprile, le sanzioni siano in progressiva diminuzione, tuttavia nella giornata di mercoledì 29 aprile il dato sulle denunce per reati estranei ai provvedimenti anti pandemia è stato il più alto dall'inizio dell'emergenza: 17 sulle 18 registrate in tutto il Fvg. 401 le attività sottoposte a verifica, di cui nessuna è stata sanzionata.

I dati in Fvg

Sono state 2995 le persone controllate in Fvg, 52 le persone sanzionate. Due denunce sono scattate per due persone uscite di casa anche se positive al Covid 19. Sono state 1517 le attività commerciali sottoposte a verifica, nessuna delle quali è stata sanzionata.