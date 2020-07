Da domani riparte anche il Mercato Ortofrutticolo

Domani, martedì 7 luglio, riaprirà al pubblico il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso (MOI) di via Giulio Cesare, dal martedì al sabato, nel consueto orario dalle 9 alle 10. In rispetto delle norme per prevenire il contagio da Covid-19, durante l’orario di apertura al pubblico dei consumatori, l'attività dovrà rispettare alcune modalità operative: 1. entrata/uscita dei consumatori (pedoni e veicoli) solo dal cancello principale di via Giulio Cesare; l’accesso al piazzale del parcheggio pubblico - lato via Giulio Cesare - sarà consentito dalle 8.45; obbligo di mascherina (o altre idonee protezioni delle vie respiratorie); obbligo di guanti monouso (all'ingresso sarà messo a disposizione il gel disinfettante); rispetto della distanza interpersonale di un metro; in ogni caso dovranno in ogni caso essere evitati assembramenti di utenti; per quest'ultimo motivo, l'ingresso al mercato potrebbe essere contingentato; ai consumatori in sala, saranno vietate tutte le attività non legate all’acquisto dei generi in vendita.

