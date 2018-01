Decoro urbano, la Polizia locale sanziona 3 esercenti per esposizione della merce

Tra le numerose competenze della Polizia Locale ci sono anche i controlli commerciali: dai negozi di abbigliamento, ai supermercati, ai bar, al commercio ambulante. Un'attività che tutela i consumatori, innanzi tutto, e gli stessi professionisti del settore. Nell'ambito di questa sorveglianza rientra il controllo del decoro all'esterno dei negozi e la verifica dell'occupazione di suolo pubblico: due aspetti che sono disciplinati rispettivamente dal nuovo Regolamento di Polizia Urbana e dal Codice della Strada.

Il Nucleo di polizia commerciale è la struttura della Polizia Locale che, in via prioritaria, effettua tutti questi controlli: l'altro giorno, gli operatori hanno dedicato una particolare attenzione al Borgo Teresiano, in particolare alla merce esposta fuori dai negozi e all'occupazione di suolo pubblico. 4 le sanzioni ad altrettanti esercizi commerciali: 3 per la merce esposta all'esterno ed uno per l'occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione.