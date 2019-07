Addio alla merceria Parenzan, dopo 50 anni chiude lo storico negozio di via Ginnastica

Dopo cinquanta anni di attività commerciale, a dicembre la storica merceria Parenzan chiuderà i battenti. Una vita passata tra fili da ricamo, merletti e poi la svolta con l'intimo.

"La merceria è stata rilevata da mia nonna nel 1963. Dopo sei anni ho deciso di comprarla e ho preso in mano le redini di questo negozio per ben cinquanta anni. Era il 1969 e avevo solo 19 anni. Ho passato 24 anni al civico 33, in uno spazio di 8 mq di vendita. Altri 26 li ho passati qui, tra cinquanta metri quadrati di storia, passione e una vita dietro il bancone". Ci ha raccontato Franco, il titolare che, con sua moglie, ha portato avanti la sua attività con pazienza, duro lavoro e tanto amore.

Nata come una piccola merceria che vendeva fili da ricamo, oggi Parenzan si è specializzata in intimo di ottima qualità proponendo anche riparazioni gratuite ai loro clienti. Nei loro scaffali sono passati i primi collant, i primi completi intimi colorati: "Abbiamo visto la città cambiare, le abitudini innovarsi. Ricordo che nel 1969 erano usciti i primi collant. A quel tempo c'era un articolo con tre colori e tre taglie diversi. Ora ne abbiamo quasi cinquanta" ha raccontato il titolare. Adattarsi, stare al passo con i tempi, rinnovarsi: è questo il segreto per andare avanti nel commercio. Ma dopo una vita dietro il bancone il tempo libero è meritato, anche se non sarà difficile staccare la spina, soprattutto se c'è quel velo di malinconia: "Ancora non riesco ad entrare nell'ottica che sarò libero. Ho passato una vita qui dentro. Mi mancheranno le chiacchierate con i clienti, il rapporto che abbiamo creato". In cinquant'anni il piccolo negozio di via Ginnastica ha infatti servito generazioni di triestini: "Chi veniva a salutarci da bambino, oggi è sposato. Abbiamo visto crescere tantissimi clienti. Ormai, più che clienti, erano amici".

"Questi anni sono volati - ha aggiunto il titolare -. Per chi si abitua ai ritmi frenetici nel commercio, il tempo scorre velocemente. Ho passato la vita in negozio. E' una mia creatura. L'ho vista nascere e solo io so quante ore ho passato qui dentro".

Dopo la chiusura?

"Amo molto la montagna e in questi anni sono riuscito a concedermi spesso delle parentesi. Amo molto anche guidare, non mi stanco mai. Siamo stati in Olanda, in Svizzera, in Germania in auto; ho percorso quasi tutta l'Italia. Ora il mio sogno è quello di andare fino a Capo Nord" ha concluso Franco.

Foto: Giovanni Aiello

