Meteo Trieste: le previsioni di giovedì 12 luglio 2018

Giovedì 12 luglio-Cielo in prevalenza nuvoloso, dal pomeriggio probabili piogge, in genere da deboli o moderate ad ovest e sui monti a localmente intense e temporalesche sulle zone orientali e sulla costa. Dalla sera tempo in genere migliore sui monti e ad ovest, residue piogge ancora ad est e sulla costa.

venerdì 13 luglio- Cielo variabile, con tempo forse migliore al mattino sui monti e ad ovest e più nubi sulla costa e ad est, dove soffierà Bora moderata e sarà possibile qualche breve pioggia; nel pomeriggio prevalenza di bel tempo su pianura e costa, variabilità sui monti con la possibilità di qualche locale rovescio o temporale che dalla sera non si può escludere, isolato, anche sulle altre zone. Previsione ancora incerta.